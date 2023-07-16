О том, что даёт союз с Америкой

Виталий Кирпиченко

Всё верно, только... только так уж устроен мир. что слабые льнут к сильному. И польза от этого есть. и не малая. сошлюсь на пример Японии. После войны ей грозили нищета, разруха и прочие беды. Но вмешательство США (План Маршала) помог ей стать богатой и сильной. Так что, наверное, много зависит от того, кто правит страной, как правит, каков менталитет гражан страны... Наши полудурки целовались с президентами США и под поцелуи продавали, предавали страну и сами обогащались... а народ или молчал. или тоже грабил...