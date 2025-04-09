ЦГ: вывод войск США из Польши может приблизить завершение СВО

Украина лишилась поддержки своего главного союзника: США начали выводить свои войска из ключевого логистического узла в Польше — авиабазы Ясенка, через которую проходило более 90% западной военной помощи.
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