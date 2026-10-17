Когда наступает период поста или просто хочется лёгкой домашней выпечки без лишних сложностей, многие начинают искать рецепты, которые не требуют долгого ожидания подъёма теста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Утренний рацион д...
- Франко Коломбо: с...
- Почему гречка раз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым