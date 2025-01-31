Әлмәт кардиохирурглары йөрәк ишемиясе авыруын дәвалау өчен яңа технологияләр үзләштерде

Әлмәт кардиохирурглары йөрәк ишемиясе авыруын дәвалау өчен яңа малоинвазив технологияләр үзләштерде. Әлмәт күп профильле хастаханәсе базасында MIDCAB һәм MICSCAB техникаларын кулланып аорто-коронар шунтирование операцияләре буенча мастер-класс узды.
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