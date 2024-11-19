📹❗️Усовершенствованный 2-хдвигательный БПЛА-"камикадзе" "Молния-2" активно применяется на различных операционных гаправлениях Курского фронта.
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📹❗️Усовершенствованный 2-хдвигательный БПЛА-"камикадзе" "Молния-2" активно применяется на различных операционных гаправлениях Курского фронта.