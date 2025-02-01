«Джульетты, которых мы заслужили». Чушпан и Брошкина свиделись в ДК «Киприот»

Аргументы и факты – aif.ru Источник фото: соцсети Автор: Анна Саблина Алла Пугачева с мужем иноагентом Максимом Галкиным посетили на Кипре спектакль «Записки сумасшедших» с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым в главных ролях (другие роли в пьесе отсутствуют).