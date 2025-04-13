В АТОР назвали страны с комфортным часовым поясом для русских путешественников

Смена часового пояса может негативно сказаться на самочувствии туристов.В Ассоциации туроператоров России (АТОР) поделились информацией о странах, посещение которых не потребует сложной адаптации к смене часовых поясов для путешественников из России.
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