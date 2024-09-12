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В РПЛ закрылось летнее трансферное окно. Барко, Гонду и Соболев – самые дорогие покупки, Сафонов – крупнейшая продажа

Окно было открыто с 24 июня и закрылось в ночь с 12 на 13 сентября. По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой в это окно в чемпионате России стал переход полузащитника Эсекиэля Барко из «Ривер Плейта» в «Спартак» за 14 млн евро.

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