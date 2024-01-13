Простой обряд на деньги и достаток с любым зерном на 14 января Старый Новый год (посевание)

Друзья! Обряд посевания я уже давала в прошлом году, но хочу дать ещё один его вариант по одной простой причине — это очень хороший, наполненный глубокими смыслами и символами обряд, который дошёл до нас реально с давних времён и я советую его сделать.
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