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Прокуратура отстояла трудовые права 17-летнего грузчика в Краснокаменске

Прокуратура отстояла трудовые права 17-летнего грузчика в Краснокаменске

Прокуратура защитила трудовые права 17-летнего жителя Краснокаменска, который работал грузчиком.В марте этого года 17-летний житель Краснокаменска работал на складах грузчиком в отсутствие трудового договора и без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра.

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