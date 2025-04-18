Врач Серегина сообщила, что зубную щетку нужно менять максимум через три месяца

Стоматолог-терапевт и пародонтолог Ирина Серегина рассказала, что слишком долгое использование зубной щетки может не только снизить эффективность гигиены полости рта, но и стать источником проблем со здоровьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии