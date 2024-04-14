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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!»

«Я полтора года назад все сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, Бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход.

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