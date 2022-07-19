Источники сообщают о желании подразделений ВСУ, обороняющих Авдеевку, покинуть позиции

Артиллерия союзных сил значительно нарастила количество ударов по позициям ВСУ в Авдеевке, буквально не давая украинским националистам поднять головы.
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