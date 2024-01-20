Крещенские купания, снежные заносы и громкие суды: итоги недели от РИА «Новый День»

Подходит к концу третья неделя 2024 года. На ней жители Свердловской области окунались в крещенские купели, негодовали из-за плохой уборки снега и переживали за судьбу кота Твикса, которого выбросили из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург.
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