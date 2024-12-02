Центральный аппарат СК расследует уголовное дел о пропавших 20 лет назад в Сибири детях: пять ребят в возрасте от десяти до 12 лет исчезли в апреле 2005 года, а через три недели их обгоревшие останки нашли в коллекторе на пустыре.