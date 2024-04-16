Психологи узнали причину суицидальных мыслей подростков

Согласно данным разных источников, мысли о самоубийстве возникают у 10-20% подростков по всему миру. Они не всегда приводят к попыткам покончить с собой, однако сигнализируют о тяжелом психическом состоянии.
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