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Крупнейший астрономический музей откроется в Шанхае

“Новости Китая” о новом астрономическом музее в Китае   После почти пятилетнего строительства Шанхайский астрономический музей, считающийся крупнейшим в своем роде в мире, наконец откроет свои двери для публики 18 июля, сообщили в музее в понедельник.

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