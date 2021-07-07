Крупнейший астрономический музей откроется в Шанхае

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“Новости Китая” о новом астрономическом музее в Китае После почти пятилетнего строительства Шанхайский астрономический музей, считающийся крупнейшим в своем роде в мире, наконец откроет свои двери для публики 18 июля, сообщили в музее в понедельник.