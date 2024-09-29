Председатель ВК НПКСК призвал к укреплению и расширению фронта национального единства на приеме в честь Дня основания КНР

Пекин, 28 сентября /Синьхуа/ -- Председатель ВК НПКСК Ван Хунин в субботу призвал к консолидации и развитию максимально широкого патриотического единого фронта, чтобы заручиться поддержкой народа, добиться консенсуса и объединить его силы для продвижения модернизации Китая.