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Китай

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Председатель ВК НПКСК призвал к укреплению и расширению фронта национального единства на приеме в честь Дня основания КНР

Пекин, 28 сентября /Синьхуа/ -- Председатель ВК НПКСК Ван Хунин в субботу призвал к консолидации и развитию максимально широкого патриотического единого фронта, чтобы заручиться поддержкой народа, добиться консенсуса и объединить его силы для продвижения модернизации Китая.

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