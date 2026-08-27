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Защита обжалует вердикт медикам по делу о сбыте новорожденных за рубеж

Защита обжалует вердикт медикам по делу о сбыте новорожденных за рубеж

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа, ФедералПресс. Во Владивостоке Фрунзенский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении шести медицинских работников, признанных виновными в незаконной продаже новорожденных детей иностранным гражданам.

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