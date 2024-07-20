В Astrobotic рассказали о замене лунохода VIPER

Astrobotic: вместо ровера Griffin может доставить на Луну солнечные батареи Вместо ровера Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) спускаемый модуль Griffin может доставить на поверхность Луны солнечные батареи, создаваемые в рамках программы LunaGrid.
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