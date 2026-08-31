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Обязательный курс по ИИ ввели для учеников 5-6-х классов московских школ

Обязательный курс по ИИ ввели для учеников 5-6-х классов московских школ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев С 1 сентября искусственный интеллект официально приходит в московские школы.

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