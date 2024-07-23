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Царьград

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Армяне оценили поступок Байдена: "Запрещали нам ковыряться в носу, а сами…"

Армяне оценили поступок Байдена: "Запрещали нам ковыряться в носу, а сами…"

Эксперт Матевосян прокомментировал выход Байдена из президентской гонкиНа прошлой неделе Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

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