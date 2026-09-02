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Царьград

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Минпромторг утвердил льготное финансирование 10 самолётов для "Авроры"

Минпромторг утвердил льготное финансирование 10 самолётов для "Авроры"

Правительство одобрило льготное финансирование 10 самолётов "Ил-114-300" для "Авроры", сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков на ВЭФ.

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