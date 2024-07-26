Дмитрий Патрушев провел совещание по ликвидации объектов накопленного вреда

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля, ФедералПресс. Сегодня, 26 июля, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание с руководителями Минприроды и «Росатома» в рамках рабочей поездки в Ленинградскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии