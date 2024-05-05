Депутат Немкин назвал профессии, которые могут исчезнуть из-за внедрения ИИ

Депутат Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы и копирайтеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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