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Депутат Немкин назвал профессии, которые могут исчезнуть из-за внедрения ИИ

Депутат Немкин назвал профессии, которые могут исчезнуть из-за внедрения ИИ

Депутат Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы и копирайтеры.

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