Брат пропавшего музыканта начал поиски в Непале после паводка

Брат якутского музыканта Кирилла Третьякова прибыл в Непал, чтобы организовать поиски после паводка. Благотворительный концерт в Якутске собрал 300 тыс.
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