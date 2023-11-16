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Паоло Банкеро стал автором победного броска в матче с «Чикаго»

Паоло Банкеро стал автором победного броска в матче с «Чикаго»

 «Орландо» в гостях в напряженной концовке справился с «Чикаго» – 96:94. После того как Зак Лавин двумя трехочковыми попаданиями за 10 секунд сравнял счет на отметке 94:94, лидер «Мэджик» Паоло Банкеро разобрался с Алексом Карузо и исполнил победный бросок.

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