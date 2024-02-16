В МИД РФ рассказали, когда освобожденный из французской тюрьмы фанат вернется в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» сообщила, что сотрудники Генконсульства России в Марселе принимали активное участие в судьбе условно-досрочно освобожденного фаната из французской тюрьмы Павла Косова.
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