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Каждый пятый россиянин использует приложения для инвестиций

Эксперты компании Yota провели опрос среди россиян и узнали о росте популярности приложений для инвестиций  В 2023 году количество людей, использующих российские инвестиционные приложения, выросло на 20%, по данным исследования Yota.

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