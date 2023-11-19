Каждый пятый россиянин использует приложения для инвестиций

Эксперты компании Yota провели опрос среди россиян и узнали о росте популярности приложений для инвестиций В 2023 году количество людей, использующих российские инвестиционные приложения, выросло на 20%, по данным исследования Yota.
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