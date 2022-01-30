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Вингер «Порту» Диас проходит медосмотр для «Ливерпуля». Он переходит за 40+20 млн евро

Вингер «Порту» Луис Диас Маруланда завершает трансфер в «Ливерпуль». 25-летний колумбиец проходит медосмотр перед трансфером в мерсисайдский клуб.

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