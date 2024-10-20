День военного связиста в России отмечается ежегодно 20 октября. Этот праздник является данью уважения людям, чья работа обеспечивает надежное и бесперебойное взаимодействие между всеми частями и подразделениями наших Вооружённых Сил.
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