БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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День военного связиста в России

День военного связиста в России

День военного связиста в России отмечается ежегодно 20 октября. Этот праздник является данью уважения людям, чья работа обеспечивает надежное и бесперебойное взаимодействие между всеми частями и подразделениями наших Вооружённых Сил.

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