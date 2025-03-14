Какое самое передовое оружие украли у СССР

Научно-технический прогресс, как известно, двигают вперед военные технологии. Не удивительно, что многие страны мира, не в силах самостоятельно изобрести новые прорывные виды вооружений пытаются украсть образцы военной техники, чтобы затем, скопировав изготовить подделку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии