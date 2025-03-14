Какое самое передовое оружие украли у СССР

Научно-технический прогресс, как известно, двигают вперед военные технологии. Не удивительно, что многие страны мира, не в силах самостоятельно изобрести новые прорывные виды вооружений пытаются украсть образцы военной техники, чтобы затем, скопировав изготовить подделку.