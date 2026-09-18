В Херсонской области не выявили нарушений на выборах в Госдуму

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели не зафиксировали нарушений на первых для Херсонской области выборах депутатов Госдумы по состоянию на 14:00 мск, сообщил представитель штаба общественного наблюдения за выборами, ветеран специальной военной операции Константин Пещеров.
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