В Херсонской области не выявили нарушений на выборах в Госдуму

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели не зафиксировали нарушений на первых для Херсонской области выборах депутатов Госдумы по состоянию на 14:00 мск, сообщил представитель штаба общественного наблюдения за выборами, ветеран специальной военной операции Константин Пещеров.