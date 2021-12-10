"Звезда "Движения вверх" в роли сентиментального олигарха

Олигарх, воспылавший любовью к пастушке (медсестре, учительнице и так далее) - самый востребованный в мире отечественных мелодрам сюжет, и мини-сериал "Дом, где сердце" эксплуатирует его с откровенным, местами даже обескураживающим простодушием.