Комсомольская правда

103 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pavel Luspekaev
    Ну правильно, когда чужое бельё полоскали, эту нервную даму передача не волновала. А как уж её, светлоликую, затронул...Родная сестра рас...
  • igor igor
    Их никогда и не было нормальных отношений.И не надо.Ушлепки.Песков не видит о...
  • Александр Пилюгин
    Ну с одной стороны можно сказать им спасибо, цены на газ в Европе выросли и Газпром не прокачивая по СП2 ничего прили...Глава МИД Украины...

"Звезда "Движения вверх" в роли сентиментального олигарха

"Звезда "Движения вверх" в роли сентиментального олигарха

Олигарх, воспылавший любовью к пастушке (медсестре, учительнице и так далее) - самый востребованный в мире отечественных мелодрам сюжет, и мини-сериал "Дом, где сердце" эксплуатирует его с откровенным, местами даже обескураживающим простодушием.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх