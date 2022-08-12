Военный обозреватель Хроленко: легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована

Военный обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Александр Хроленко в разговоре с «Украиной.ру» обратил внимание на тот факт, что за месяц шесть HIMARS из 22 таких установок на Украине уже уничтожены ВС РФ, поэтому остальным осталось жить недолго.
Военный обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Александр Хроленко в разговоре с «Украиной.ру» обратил внимание на тот факт, что за месяц шесть HIMARS из 22 таких установок на Украине уже уничтожены ВС РФ, поэтому остальным осталось жить недолго.
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