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Военный обозреватель Хроленко: легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована

Военный обозреватель Хроленко: легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована

Военный обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Александр Хроленко в разговоре с «Украиной.ру» обратил внимание на тот факт, что за месяц шесть HIMARS из 22 таких установок на Украине уже уничтожены ВС РФ, поэтому остальным осталось жить недолго.

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