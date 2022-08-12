Военный обозреватель Хроленко: легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована

Военный обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Александр Хроленко в разговоре с «Украиной.ру» обратил внимание на тот факт, что за месяц шесть HIMARS из 22 таких установок на Украине уже уничтожены ВС РФ, поэтому остальным осталось жить недолго.