Министр спорта Башкортостана о зрителях на биатлоне: «ТВ создает нам серьезную конкуренцию. Мы должны создавать на стадионе особенные условия»

С 29 февраля по 3 марта в Уфе проходит финал Альфа‑Банк Кубка России. – Как на стадионе в Уфе собрать столько же людей, как было в Златоусте на Спартакиаде? – Мы обсуждали с Виктором Викторовичем Майгуровым (главой Союза биатлонистов России – Sports.
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