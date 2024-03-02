Министр спорта Башкортостана о зрителях на биатлоне: «ТВ создает нам серьезную конкуренцию. Мы должны создавать на стадионе особенные условия»

С 29 февраля по 3 марта в Уфе проходит финал Альфа‑Банк Кубка России. – Как на стадионе в Уфе собрать столько же людей, как было в Златоусте на Спартакиаде? – Мы обсуждали с Виктором Викторовичем Майгуровым (главой Союза биатлонистов России – Sports.