Автомобили становятся все умнее и безопаснее, а водители — все беспечнее и инфантильнее. Перечисляем неочевидные моменты, которых стоит категорически избегать за рулем.
7 опасных привычек водителя, от которых надо избавляться, пока не поздно
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Для поддержания самодисциплины рулить надо только в перчатках. И держать в ежёвых рукавицах ЭЙФОРИЮ за рулём. Эта бестия имеет в Активе много жертв среди ВИПов кино и спорта и не только. Многим из них следовало бы прописать запрет на вождение авто и особенно вертолёта (С. Фёдоров). Сейчас при многорядовом движении и обилии потока машин удовольствие от вождения ТС исчезающе убывает.
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