7 опасных привычек водителя, от которых надо избавляться, пока не поздно

Сергей Дмитриев

Для поддержания самодисциплины рулить надо только в перчатках. И держать в ежёвых рукавицах ЭЙФОРИЮ за рулём. Эта бестия имеет в Активе много жертв среди ВИПов кино и спорта и не только. Многим из них следовало бы прописать запрет на вождение авто и особенно вертолёта (С. Фёдоров). Сейчас при многорядовом движении и обилии потока машин удовольствие от вождения ТС исчезающе убывает.