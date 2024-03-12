Севастополь оказался среди регионов с самыми дорогими блинами

Севастополь вошел в число регионов с самыми дорогими блинами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 марта у православных началась Масленица, одним из главных атрибутов которой являются блины – символ солнца.
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