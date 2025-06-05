Вадим Рабинович: Антимонопольный комитет или «недвижимость для избранных»? Как Павел Кириленко запутался в своих декларациях

Какое имущество не указал глава Антимонопольного комитета в своей декларации? Почему его жена получила подозрение в пособничестве? Какие новые детали вскрылись в расследовании по делу Кириленко? Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщили о новом подозрении — в недекларировании имущества.
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