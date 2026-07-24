Zero Hedge
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Zero Hedge

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These Are The States Where Speeding Is Most Likely To Kill You

These Are The States Where Speeding Is Most Likely To Kill You

These Are The States Where Speeding Is Most Likely To Kill You Montana has the highest rate of speeding-related traffic deaths per capita in the United States, underscoring a reality that runs counter to how most people think about dangerous driving, according to a new study by Siegfried and Jensen.

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