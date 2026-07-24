These Are The States Where Speeding Is Most Likely To Kill You Montana has the highest rate of speeding-related traffic deaths per capita in the United States, underscoring a reality that runs counter to how most people think about dangerous driving, according to a new study by Siegfried and Jensen.
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