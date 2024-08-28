Депутат Федяев предупредил водителей о новых штрафах с 1 сентября

Водителей будут штрафовать за высадку пассажиров из общественного транспорта.С 1 сентября 2024 года в России вступает в силу закон, который запрещает высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов из общественного транспорта.
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