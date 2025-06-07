Петербурженка, избивавшая 6-летнего племянника, арестована

Она является опекуном мальчика Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33-летней женщины, которая обвиняется в систематическом истязании племянника.
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