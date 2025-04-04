Россиянам напомнили о крупных штрафах за шашлыки во дворе

В России напомнили о штрафах за жарку шашлыков во дворах жилых домов. Как пишет «Комсомольская правда», нарушение правил безопасности может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей и даже уголовной ответственностью.
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