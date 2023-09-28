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В Дмитровском районе передана под заселение по программе реновации пятая новостройка

В Дмитровском районе передана под заселение по программе реновации пятая новостройка

К переселению в новостройку на Клязьминской улице, дом 28А приступают более 320 жителей двух домов, расположенных на улице Долгопрудная (дом 8 корпус 1 и корпус 2) в районе Дмитровский Северного административного округа Москвы.

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