Нагучев прокомментирует матч «Зенита» с «Оренбургом» во 2-м туре РПЛ. На игру ЦСКА и «Крыльев» назначены Шнякин и Журавель, «Балтики» и «Динамо» – Трушечкин и Денисов

Стали известны комментаторы, которые будут работать на матчах второго тура РПЛ . Полностью расписание комментаторов выглядит следующим образом: 31 августа (пятница) « Родина » – « Ростов »: Артем Шмельков и Дмитрий Жичкин («Матч Премьер», 19:55) 1 августа (суббота) « Акрон » – « Рубин » : Александр Неценко и Петр Коптев («Матч Премьер», 13:55) ЦСКА – « Крылья Советов » : Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель («Матч Премьер», 16:10) «Динамо» Махачкала – « Локомотив » : Михаил Моссаковский и Абакар Ибрагимов («Матч Премьер», 18:25) « Балтика » – « Динамо » Москва : Роман Трушечкин и Петр Денисов («Матч Премьер», 20:40) 2 августа (воскресенье) « Оренбург » – « Зенит » : Роман Нагучев («Матч Премьер», 15:55) « Краснодар » – « Факел » : Константин Генич и Владислав Родников («Матч Премьер», 18:10) « Ахмат » – « Спартак » : Станислав Минин и Адам Ахмадов (« Матч ТВ » и «Матч Премьер», 20:00).