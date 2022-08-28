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Экс-тренер "Зенита" Петржела заявил, что нападающий "Спартака" Соболев заиграл бы в АПЛ

Экс-тренер "Зенита" Петржела заявил, что нападающий "Спартака" Соболев заиграл бы в АПЛ

Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела, комментируя слухи о переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси", выразил мнение, что хавбек "Спартака" Александр Соболев мог бы заиграть в одной из команд Английской премьер-лиги (АПЛ).

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