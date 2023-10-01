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Профессор из Новокузнецка стал жертвой мошенников и лишился 8,7 миллиона рублей

Профессор из Новокузнецка стал жертвой мошенников и лишился 8,7 миллиона рублей

Злоумышленники использовали одну из популярных схем обмана.В Новокузнецке в отдел полиции обратился 54-летний профессор одного из университетов и сообщил, что неизвестные похитили крупную сумму рублей с его банковской карты.

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