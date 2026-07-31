«Он спокойный»: отец подозреваемого в смерти ученого Зезина считает, что из его сына сделали монстра

Аркадий Вагнер, проходящий подозреваемым по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Никиты Зезина, не был жестоким человеком.
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