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Астроном Глянцев: при полном солнечном затмении темнеет лишь до сумерек

Астроном Глянцев: при полном солнечном затмении темнеет лишь до сумерек

Астроном, кандидат физико-математических наук Анатолий Глянцев рассказал, что даже при полном солнечном затмении на Земле становится темно лишь как в сумерках, поскольку часть света рассеивается в атмосфере.

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