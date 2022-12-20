Царьград

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В 2023 году Россия будет поставлять Белоруссии газ и нефть на очень выгодных условиях

В 2023 году Россия будет поставлять Белоруссии газ и нефть на очень выгодных условиях

Владимир Путин рассказал о преференциях, которые получит главный внешнеполитический союзник России.Визит главы России в Минск позволил лидерам двух стран договорится по чувствительной для Белоруссии теме цен на русский газ и нефть в будущем году.

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